Курская дуга: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы

ВВ Владимир Витковский Жалость к врагам НИКОГДА не приносила ничего хорошего, только животный ужас врага при упоминании РОССИИ или тотальное уничтожение!!!

Владимир Соловьев "Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы". А КАК ОНИ ПОПАЛИ В ПЛЕН?! И КТО ЗА ЭТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ?!