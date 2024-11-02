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Курская дуга: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы

Курская дуга: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы

Просто цитата Гитин Фунакоси, 10 ноября 1868, Ямакава-Сё, Окинава, Рюкю —            26 апреля 1957, Токио, Япония) — мастер карате, который первым широко познакомил японцев с этим окинавским боевым искусством, начав пропагандировать карате в 1921 году.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Жалость к врагам НИКОГДА не приносила ничего хорошего, только животный ужас врага при упоминании РОССИИ или тотальное уничтожение!!!
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7 час.
Владимир Соловьев
&quot;Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы&quot;. А КАК ОНИ ПОПАЛИ В ПЛЕН?! И КТО ЗА ЭТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ?!
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1 час.
Роман Пристинский
Харьков, Одесса и Николаев всегда были и останутся русскими городами. И Киев тоже.
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21 мин.

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