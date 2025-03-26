США пообещали рассмотреть возможность возвращения России в систему SWIFT

Белый дом выразил готовность в контексте урегулирования украинского кризиса рассмотреть возможность повторного подключения банковской системы Российской Федерации к международной банковской системе SWIFT, заявил 26 марта министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии