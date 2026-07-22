Электроснабжение большей части Владивостока восстановлено

Электроснабжение большей части потребителей Владивостока восстановлено примерно в 14.20. По информации ДРСК, «включена в работу линия 110 кВ «Волна- ВТЭЦ-1», благодаря чему удалось запитать основную часть потребителей».
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