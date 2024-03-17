Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Проголосовал ещё в пятницу

Вопрос "за кого?" - абсурден. Вопрос "почему?" - столь же абсурден.Моё негативное отношение к выборам как таковым (и вообще к любым демократическим институтам) не претерпело изменений, однако голосовать надо, именно сейчас - надо.

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