Жара в Абу‑Даби: Анкалаев избил Гуськова, Куниев оформил первый нокаут, а Зайнуков ярко дебютировал в UFC

Очередной турнир UFC в Абу‑Даби сложился как нельзя удачно для российских бойцов. В главном поединке вечера Магомед Анкалаев смотрелся предпочтительнее Богдана Гуськова в стойке на протяжении четырёх раундов, а в начале заключительного добил того в партере.