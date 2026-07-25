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Жара в Абу‑Даби: Анкалаев избил Гуськова, Куниев оформил первый нокаут, а Зайнуков ярко дебютировал в UFC

Жара в Абу‑Даби: Анкалаев избил Гуськова, Куниев оформил первый нокаут, а Зайнуков ярко дебютировал в UFC

Очередной турнир UFC в Абу‑Даби сложился как нельзя удачно для российских бойцов. В главном поединке вечера Магомед Анкалаев смотрелся предпочтительнее Богдана Гуськова в стойке на протяжении четырёх раундов, а в начале заключительного добил того в партере.

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