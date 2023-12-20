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ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 1,9 млрд

ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 1,9 млрд

Известия/Александр Казаков Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов на сумму свыше 1,9 млрд рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
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Виталий
А не преступный ли это сговор недругов России перед выборами? Прощать признавшихся не допустимо. Это заговор против государства. И уголовно наказать организаторов фиктивных торгов, лишить их права вообще заниматься этой деятельностью. Уж очень долго раскачивалась ФАС. Картельный сговор я прочувствовал сразу. И дефицит курино-яичный искусственной создан. Сколько у нас птицефабрик? Магазины были переполнены. Ещё летом пошла информация, что некому работать с яйцами. Так решали бы сразу кадровый вопрос. Сознательно загнали ситуацию в тупик. Тоже преступный сговор. Надо вводить жёсткие наказания за антигосударственную деятельность.
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17 час.
НН
Надежда Никитина
Полностью с вами согласна. Мы уже это проходили в конце 80х и начала 90х. Полнейший дефицит, а потом он же на помойке. ФАС, как всегда &quot;впереди&quot;.
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16 час.

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