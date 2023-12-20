ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 1,9 млрд

Виталий

А не преступный ли это сговор недругов России перед выборами? Прощать признавшихся не допустимо. Это заговор против государства. И уголовно наказать организаторов фиктивных торгов, лишить их права вообще заниматься этой деятельностью. Уж очень долго раскачивалась ФАС. Картельный сговор я прочувствовал сразу. И дефицит курино-яичный искусственной создан. Сколько у нас птицефабрик? Магазины были переполнены. Ещё летом пошла информация, что некому работать с яйцами. Так решали бы сразу кадровый вопрос. Сознательно загнали ситуацию в тупик. Тоже преступный сговор. Надо вводить жёсткие наказания за антигосударственную деятельность.