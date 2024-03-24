Население Британии погрязло в долгах. К чему привели санкции против России

Сегодня 691 прочитал Британские СМИ вновь взорвались скандальной новостью. На этот раз заявление сделала крупнейшая компания Ofgem, которым предоставлены полномочия регулировать действия крупных монополистов в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии