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Население Британии погрязло в долгах. К чему привели санкции против России

Население Британии погрязло в долгах. К чему привели санкции против России

Сегодня 691 прочитал Британские СМИ вновь взорвались скандальной новостью. На этот раз заявление сделала крупнейшая компания Ofgem, которым предоставлены полномочия регулировать действия крупных монополистов в стране.

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