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Курский имам о запрете никабов: мы в России ходим с открытыми лицами

Курский имам о запрете никабов: мы в России ходим с открытыми лицами

Глава Курской общины мусульман, имам Иса Салимсултанов рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, как в первые дни вторжения ВСУ встретил переодетых в российскую форму боевиков, как идёт к своей цели — любить Родину ещё сильнее — и почему выступает за запрет никабов.

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