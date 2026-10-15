В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Белореченскому району пресекли противоправную деятельность 44-летней местной жительницы при выполнении работ по газификации частных домов.
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