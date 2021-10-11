«Локо» берет немецкого тренера, Франция выиграла Лигу наций, победа Валиевой с 3 мировыми рекордами, Боттас – 1-й в Турции и другие новости

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Лена Мисько
[Фома Неверующий (Алексей Фомин)] Подумалось, что сей пятничный спич Дюкова о Дзюбе в очередной раз выставил президента РФС как некомпетентного в футбольном плане управленца. Сказать такое публично про отсутствовавшего игрока значит: 1) Поставить под сомнение компетентность тех футболистов, которые есть в распоряжении. Даже, если Александр Валерьевич не хотел их обидеть, риск, что у них возникнут обиды, есть всегда. Ну и как можно быть уверенным, что все до единого смогут на максимуме биться за такое начальство, которое так сетует на отсутствие отдельного игрока, причём добровольно слившегося с мероприятия; 2) Поставить под сомнение собственную логичность мышления. Если ты так ценишь Дзюбу как игрока и считаешь, что без него не обойтись, то нафига ставишь главным тренером человека, который с этим игроком давно конфликтовал. Да, можно было надеяться, что это дело прошлое (хотя, по крайней мере, Дзюба открыто демонстрировал, что обиды не забыл, да и некоторые друзья Карпина типа Уткина накидывали на Артёма так, что нельзя исключать, будто это происходило с подачи самого Валеры, по-хитрому отсиживавшегося в стороне медийных разборок, чтобы продемонстрировать, как он «выше всего этого»), но в любом случае надо было проанализировать историю взаимоотношений, максимально проверить, насколько конфликт затух. А у меня ощущение, что даже это не делалось; 3) Поставить под сомнение способность главного тренера разрулить этот отбор без ключевого игрока последних лет. Я вот, например, сомневаюсь, что Карпин это может сделать, но его непосредственный начальник не должен давать мне дополнительных поводов так считать; 4) Расписаться в собственном неумении гасить конфликты в пределах своей хижины. С этим и у предшественников Дюкова были проблемы, но, на их счастье, рандомное вмешательство тульского губернатора Дюмина привело к альянсу Черчесова и Дзюбы перед ЧМ, что спасло задницы буквально всем. Сейчас ни разногласия Черчесова со Смоловым, ни разногласия Карпина с Дзюбой погасить со стороны было некому, а сам Дюков оказался к этому не способен. Сразу вспоминается, как при нём развалился «Зенит» Спаллетти после трансферов Халка и Витцеля. Раньше считал (да и сейчас считаю), что это было в большей степени вмешательство Миллера, приведшее к катастрофе. Но есть сомнение, что у клубного менеджмента, особенно, уровня Дюкова совсем не было возможности переубедить хозяина. Но даже если не было, сегодняшняя история Дзюбы и Карпина показывает, что при всех своих деньгах и админресурсе руководство РФС не обладает то ли решительностью, то ли авторитетом (а может, всем сразу), чтобы гасить подобные конфликты. При том, что Дюков вроде бы должен иметь влияние на Артёма как человек, при котором он пришёл в «Зенит».
Ruslan Zakirov
Дюков настолько же компетентен в футболе, насколько и в нефтегазе. Я даже перестал удивляться пустоголовым решениям Газпрома, сталкиваясь с ними по работе. Все-таки благодаря этому непрофессионализму я могу зарабатывать очень приличные деньги.
Лена Мисько
ну видишь... во всём есть положительные моменты ))
Ruslan Zakirov
Да, я и не против. Другое дело, что люди работающие непосредственно на Газпром, страдают от таких менеджерских решений.
Лена Мисько
ничего не могу возразить, нет у меня знакомых, страдающих в Газпроме )
Лена Мисько
Сборную Франции с победой!.. Испанцы пока "зеленые".... но они очень перспективны, мне их матч с Италией очень понравился, но против Франции, если они настроены, нужно что-то больше, чем просто красивая игра
кузнецов владимир
это что-то - благосклонность судей.
Лена Мисько
ты про второй гол? спецы считают что не было ошибки судьи *** Гол Мбаппе Засчитан верно. Гарсия именно сыграл в мяч - вне игры отменяется. Француз не мешал играть сопернику и не вступал с ним в единоборство. Генич верно подметил в эфире: момент с Семеновым похож (на Евро с Бельгией, гол Лукаку). @aloref
кузнецов владимир
про второй гол. шел нацеленный пас именно на Мбаппе который находился в момент паса ближе к воротам чем последний защитник. игрок обороны пытался достать мяч который чиркнул по его бутсе практически не изменив при этом направления и попал к Мбаппе, т.е. попал именно к тому игроку к которому он изначально и направлялся и который был в момент передачи в офсайде. я понимаю если бы защитник в попытке перехватить мяч изменил бы его направление существенно - тут вопросов бы не было, но в случае со вторым голом считать миллиметровое касание игрой в мяч крайне спорное решение.
Лена Мисько
спорить не буду, так как болела за испанцев ... и расстроена их поражением но после этого у них была шикарная возможность сравнять, и... нервы что ли...
Лена Мисько
Во время игры без просмотра повтора я тоже была уверена, что это офсайд... Но при повторе видно, что защитник играет в мяч... такое касание, лично для меня, тоже неубедительно... однако новая трактовка правил игры, как я понимаю, такие моменты офсайдами больше не считает. Нравится нам это или нет, приходится принимать, как есть.
кузнецов владимир
да Льорис в концовке показал что его как сильного вратаря немножко недооценивают.
Лена Мисько
Испанцы, конечно, недовольны судьей и такими правилами.
Лена Мисько
Испания – Франция: Мбаппе был в офсайде, почему засчитан гол французов? На 80-й минуте финального матча Лиги наций УЕФА Испания – Франция Кильян Мбаппе забил победный гол, который был правильно засчитан бригадой арбитров. Решение судей требует пояснения, потому что нападающий в момент паса находился за линией офсайда, но положение «вне игры» в итоге зафиксировано не было. И судьи при этом поступили по правилам. Видеоассистенты Стюарт Аттуэлл и Крис Кавана провели проверку и убедились, что защитник Эрик Гарсия, пытаясь прервать передачу, сыграл в мяч левой ногой. Именно сыграл – это не был рикошет. Потому положение «вне игры» у Мбаппе, который не мешал сопернику, определять не стали. В результате Антони Тэйлор получил сообщение от ВАР, что нет ни офсайда, ни оснований для отмены гола. https://www.sport-express.ru/football/nation-league/news/ispaniya-franciya-mbappe-byl-v-ofsayde-pochemu-zaschitan-gol-francuzov-1844698/
Лена Мисько
Лена Мисько
Калина25, [11.10.21 09:00] Франция-Испания Уровень футбола, показанный сборными Испании и Франции в финале Лиги Наций-это то, к чему стоит стремиться всем, обитающим в наших широтах, но вряд ли достижимо в обозримом будущем. Выдающиеся индивидуальные и командные взаимодействия, уровень функциональной, тактической, технической подготовки достаточно молодых, в общей массе, футболистов, поражает! Я смотрел этот футбол и меня не покидало чувство, что я смотрю, как кто-то играет в компьютерный симулятор. Те ошибки, которые были, условно, у атакующих футболистов обеих команд, нельзя назвать ошибками! Потому что великолепно играла оборона) И нулевая ничья, практически без моментов, говорит о том, что пока у обороны были полные баки сил, атака ничего не могла сделать. Потом подустали, начали совершать помарки (даже не ошибки!) и стали появляться моменты и пошли голы. Индивидуально атака Франции была сильнее атаки Испании. Оборона и одних, и других отлично организована и состоит из великолепных мастеров. Современный футбол - футбол роботов. Но почему у них роботы всегда намного качественнее… Kalinamaks25
Лена Мисько
Ходят слухи, что Майк Эшли, который на прошлой неделе удачно продал Ньюкасл шейхам, заинтересован в покупке другого английского клуба – Дерби Каунти. Здесь стоит отметить, что Эшли ненавидели примерно все болельщики Ньюкасла, которые обвиняли его в чрезмерной жадности. Однако Дерби Каунти сейчас пребывает в ужасном состоянии (там огромные долги из-за пандемии, и команда находится на грани банкротства), так что вполне возможно, что скупердяй Эшли – это один из немногих шансов выжить для "баранов". Так что для фанатов Дерби Каунти всё идёт к классической загадке про два стула.
кузнецов владимир
из-за введения внешнего управления у Дерби Каунти перед началом сезона в качестве штрафа было снято 12 очков. Сейчас после 11 туров чемпионшипа клуб вышел в плюс. У них стало +2 очка в турнирной таблице. В 11 матчах у Дерби 3 победы, 5 ничьих и 3 поражения.
Лена Мисько
так Майк Эшли поможет им решить финансовые проблемы?
кузнецов владимир
если купит то только вместе с финансовыми долгами. им еще правда штраф за нарушения финансового фейр-плей светит. могут еще 9 очков снять.
Лена Мисько
жестко
Лена Мисько
Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 — исследование медицинской группы Epi-Phare, работающей с правительством @gnews_ru
Лена Мисько
«Муж крестной болел за «спартак». Назло ему меня отдали в ЦСКА». Интервью нового таланта ЦСКА Яковлева Корреспондент Sport24 Алина Матинян поговорила с Яковлевым о его попадании в ЦСКА, тренировках с Саломоном Рондоном и Антоном Заболотным, тяжелых сборах у Гончаренко, стандартах Григория Бабаяна и спокойствии Алексея Березуцкого: https://sport24.ru/news/football/2021-10-11-intervyu-vospitannika-tsska-vladislava-yakovleva
Лена Мисько
📅Расписание матчей на сегодня (11.10.2021) ⏰Время московское ⚽️ Какой футбольный матч смотрим сегодня?
Ruslan Zakirov
После вчерашнего финала даже как-то страшно смотреть ужастики в исполнении игрочил из Лиги Дюкова.
Ruslan Zakirov
Чего-такого вложили в руку Бензема, что он там такого прячет, второе сердце и ноги? Что он за последние два года так разыгрался? Монстр какой-то вообще стал: носится, забивает на все вкусы и стили, черновую работу выполняет...
кузнецов владимир
Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на игру чемпионата страны по футболу между "Сантосом" и "Гремио". Причиной стало отсутствие у президента прививки от коронавируса. На матч пускали только привитых зрителей. "Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру "Сантоса", а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у кого-либо привитого", - приводит слова президента Goal.com.
Лена Мисько
ох уж эти презенты ))
Лена Мисько
в Локомотиве никаких истерик https://www.sports.ru/football/1102035228.html Sports.ru Валерий Баринов — о назначении Гисдоля в «Локомотив»: я за эту команду больше не болею Актёр Валерий Баринов прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля главным тренером «Локомотива».
кузнецов владимир
Как сейчас помню он точно также выступал когда меняли Семина на Николича
Лена Мисько
да? не помню
Лена Мисько
Вы за кого? В смысле из 30-ти претендентов на ЗМ?
Лена Мисько
я считаю - Левандовский должен получить... ещё за прошлый сезон
Лена Мисько
он ведь еще ни разу не получал?
кузнецов владимир
за прошлый да, а за этот сезон либо кто-то из итальянцев, либо Бензема
Лена Мисько
за прошлый + за всю карьеру...
кузнецов владимир
в прошлом году его действительно жестко обманули отменив вручение Золотого Мяча, но в этом году у него нет ничего кроме победы в Бундеслиге, а в сезоне были и Евро и финал Лиги наций. по идее победителем должен быть либо итальянец, либо француз. По итогам всей карьеры дают Globe Soccer Awards. но это надо ехать получать в Дубай
Лена Мисько
нет пусть восстановят справедливость за прошлый сезон ну мне так хочется )))
кузнецов владимир
ну пусть восстановят
Ruslan Zakirov
Я для себя еще не определил: Левандовски или Холан.
Лена Мисько
ты это... давай быстрее определяйся
Ruslan Zakirov
Без меня не начнут?
Лена Мисько
так без тебя нельзя...
Лена Мисько
что-то много конкурентов по цирку развелось * Sports.ru (https://www.sports.ru/football/1102056515-vse-resheniya-po-sostavu-i-podgotovke-loko-gizdol-budet-zaveryat-u-ran.html) Все решения по составу и подготовке «Локомотива» Гиздоль будет заверять у Рангника (Telesport) Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль в ближайшее время начнет работу с командой.
Лена Мисько
Рангник же божился, что в состав никогда не лезет
Лена Мисько
Самое интересное в выступлении Рангника – рассказ о взаимодействии с тренерами: «‎До «‎Ред Булла» я всегда работал главным тренером, а тут впервые не был им. Это было для меня в новинку, пришлось выяснять, какие линии я могу пересекать. Раздевалка была местом, где решения принимает тренер – я никогда не говорил, каких футболистов надо ставить в состав».
кузнецов владимир
почему это цирк? мне вот сразу вспомнился Ростов в ЛЧ с Бердыевым в ложе и Кириченко на бровке. очень даже достойно получалось
Лена Мисько
приятные новости) * Кутепов, Рассказов! ... а также Ларссон, Зобнин и Хендрикс, вернулись к тренировкам с командой.
Ruslan Zakirov
Когда Кутепов успел сломаться? И еще раз. Верните его в состав, а Жиго вперед в опорку вместо Тормоза.
Лена Мисько
Руй их с Рассказовым поколотил
Лена Мисько
ок вернем... сделаем всё как скажете )))
Лена Мисько
немного околофутбола... забавных новостей! )) * Жительница Казани подала иск с требованием признать Сердара Азмуна отцом своего ребенка / Жительница Казани подала иск в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает телеграм-канал «Мутко против». По словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребёнок. После этого девушка якобы пыталась договориться с нападающим «Зенита», но он отказывается признавать отцовство. Теперь девушка обратилась в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга. Она требует признать Сердара Азмуна отцом своего ребёнка, а также назначить в её пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4479693-zhitelnica-kazani-podala-isk-s-trebovaniem-priznat-serdara-azmuna-otcom-svoego-rebenka.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
«СПАРТАК» НАШЁЛ ПЕРЕВОДЧИКА ДЛЯ РУИ ВИТОРИЯ По информации @daiudarit для @Metaratings после ухода Дмитрия Крайтера, в «Спартаке» искали кандидата ему на замену. Рассматривались различные варианты. Было решено остановиться на кандидатуре Егора Крылова, который уже выступал в этой роли для Руи Витория на одном из домашних матчей «Спартака». Крылов владеет тремя иностранными языками: английским, португальским и испанским, учился в МГУ на факультете журналистики, работал в международных компаниях в Гватемале и Бразилии. Кандидатура Крылова была согласована с главным тренером Руи Витория, португальский тренер её одобрил. Руководство московского клуба также осталось довольно уровнем владения иностранными языками Крыловым. В ближайшее время Егор Крылов будет представлен команде и приступит к своим обязанностям. @daiudarit
Лена Мисько
ВСЕЕЕЕ! 1:2 - ПОБЕДА В МАРИБОРЕ!

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