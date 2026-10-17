Казахстан на V Азиатских Пара играх в Японии представят 150 атлетов, заявленных в 12 видах спорта; соревнования пройдут с 18 по 24 октября, а церемония открытия состоится на стадионе «Мидзухо» в Нагое.
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