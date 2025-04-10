Во Владимирской области полицейские пресекли незаконное производство табачных изделий

«Во Владимирской области оперативники ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России ликвидировали цех, в котором нелегально изготавливалась табачная продукция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии