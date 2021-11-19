В Тюменской области работники краеведческого музея стали участниками профилактической акции #НетМошенникам

В рамках профилактической акции #НетМошенникам заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» Алексей Куренных совместно с секретарем Общественного совета Ириной Вахниной провели встречу с коллективом Голышмановского краеведческого музея.