Размер материнского капитала в России приближается к миллиону

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой» сообщила, что в России будет увеличиваться материнский капитал и через три года достигнет миллиона рублей.
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