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Медведев предупредил Запад, что РФ не «просто пугает» ядерным ответом

Медведев предупредил Запад, что РФ не «просто пугает» ядерным ответом

Он допускает возможность ядерного удара в ответ на шаги Запада на Украине.фото: vk.com/duma--> Страны Запада считают, что Россия просто пугает, когда говорит об ответной реакции на удары по её территории.

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