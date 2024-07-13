НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

Вячеслав 5

Вы уверены.что мы воюем с тем врагом.о котором все говорят.кто наш враг? найти его очень сложно-он и да и нет и в Европе и за морем.но воюем с призраком-нужно найти то. что не даёт нам войти в мирную жизнь и надолго.