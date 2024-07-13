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НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

Еще в 2022 году в Херсоне, наблюдая за совершенно ох»»им поведением ждунов мы с Ромой пришли к одному и тому же выводу: они нас не боятся.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
А что в статье не так? Всё правильно.
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1 час.
Вячеслав 5
Вы уверены.что мы воюем с тем врагом.о котором все говорят.кто наш враг? найти его очень сложно-он и да и нет и в Европе и за морем.но воюем с призраком-нужно найти то. что не даёт нам войти в мирную жизнь и надолго.
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25 мин.
С
Серега
Поэтому оне и не боятся запускать беспилотники с нашей территории, завозимые их &quot;побратымами&quot; сюда!
Ответить
5 мин.

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