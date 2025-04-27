Президент США Дональд Трамп преобразился после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане.
Политолог Марков: Трамп преобразился после встречи с Зеленским в Ватикане
Комментарии
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Андрей Зарубкин
В Киеве правят украинские нацисты. Геббельс говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!" При Хрущеве бандеровцев назвали борцами за самостийность Украины. Их реабилитировали и выпустили на свободу. Сейчас России приходится бороться с потомками тех бандеровцев.
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10 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.
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10 час.
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