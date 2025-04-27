Андрей Зарубкин

В Киеве правят украинские нацисты. Геббельс говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!" При Хрущеве бандеровцев назвали борцами за самостийность Украины. Их реабилитировали и выпустили на свободу. Сейчас России приходится бороться с потомками тех бандеровцев.