Герой РФ Тута рассказал, как чудом спасся от дрона ВСУ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выпускник кадровой программы "Якутия - земля героев" Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута в интервью ТАСС рассказал, как, проведя шесть дней в тылу врага и возвращаясь к своим, по счастливой случайности избежал гибели от сброса с украинского дрона, когда спасительные позиции российских подразделений были совсем рядом.