Финны дошли до воровства топлива,что их менталитету противоречит

Видно наскучила финнам спокойная и стабильная жизнь, вот они и «связались» с США. Ну что же, добро пожаловать в наши девяностые! Уже пошли первые звоночки… В случае отказа от российского газа, можно конечно найти альтернативные источники поставок.
Видно наскучила финнам спокойная и стабильная жизнь, вот они и «связались» с США. Ну что же, добро пожаловать в наши девяностые! Уже пошли первые звоночки… В случае отказа от российского газа, можно конечно найти альтернативные источники поставок.
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