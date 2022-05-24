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Финны дошли до воровства топлива,что их менталитету противоречит

Финны дошли до воровства топлива,что их менталитету противоречит

Видно наскучила финнам спокойная и стабильная жизнь, вот они и «связались» с США. Ну что же, добро пожаловать в наши девяностые! Уже пошли первые звоночки… В случае отказа от российского газа, можно конечно найти альтернативные источники поставок.

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