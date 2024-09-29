Метшин поздравил «КОС-Синтез» с 50-летием: Локомотив развития водного поло

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил президента «КОС-Синтез» Ирека Зиннурова с 50-летием клуба. Как отметил градоначальник, со времени «рождения» клуба команда стала одной из сильнейших в России, снискала славу на международной арене и на сегодняшний день по праву является локомотивом развития водного поло не только в РТ, но и во всей России.