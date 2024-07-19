Сальдо: ВСУ потеряли до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр

Глава Херсонщины Владимир Сальдо проинформировал о том, что Вооружённые силы Украины потеряли порядка пяти тысяч боевиков, когда пытались перебраться через реку Днепр и создать мощный плацдарм в левобережной части региона.
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