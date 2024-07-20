В Астрахани открыли памятные доски Героям России

Оба астраханца служили в морской пехоте Каспийской флотилии. Сегодня на территории регионального отделения ДОСААФ в торжественной обстановке прошла церемония открытия мемориальных досок в честь Героев России.
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