Специалисты диагностировали бешенство у енотовидной собаки

Бешенство диагностировано специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» у енотовидной собаки, патологический материал от которой поступил в учреждение из Бельского района Тверской области.
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