В Рязанской области объявили беспилотную опасность

Угроза сохраняется с 5:40 утра, жителям советуют держаться подальше от окон и открытых пространств.2 сентября на территории Рязанской области в 05:40 объявили беспилотную опасность.
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