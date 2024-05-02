Закон о поставках российской нефти в Китай через Казахстан принят парламентом Республики Татьяна АрестоваСенат Казахстана рассмотрел закон, ратифицирующий протокол с поправками к межправительственному соглашению с Россией о транзитных поставках ее нефти в Китай через территорию Республики.