Закон о поставках российской нефти в Китай через Казахстан принят парламентом Республики Татьяна АрестоваСенат Казахстана рассмотрел закон, ратифицирующий протокол с поправками к межправительственному соглашению с Россией о транзитных поставках ее нефти в Китай через территорию Республики.
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