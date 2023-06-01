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В Иванове в День защиты детей представители УМВД региона посетили своих подшефных из детского дома «Родничок»

В День защиты детей сотрудники отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, вместе со специалистами кинологической службы, навестили малышей из подшефного детского дома «Родничок».

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