Стоимость огурцов в Тульской области выросла на 40% за год

Стоимость огурцов в супермаркетах Тулы зимой ежегодно бьет рекорды. В прошлом году мы уже публиковали материал о том, что килограмм данных овощей по цене превысил килограмм свинины и, тем более, курятины.
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