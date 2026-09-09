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В Грузии отметили незаинтересованность в эскалации в отношениях с Россией

В Грузии отметили незаинтересованность в эскалации в отношениях с Россией

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что обострение отношений с Россией не отвечает национальным интересам Грузии.

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