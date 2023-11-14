Дзюба высмеял информацию о потасовке с Пиняевым

Артем Дзюба, нападающий московского «Локомотива», отреагировал на появившуюся информацию о том, что после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» он подрался со своим одноклубником Сергеем Пиняевым.
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