Дзюба высмеял информацию о потасовке с Пиняевым

Артем Дзюба, нападающий московского «Локомотива», отреагировал на появившуюся информацию о том, что после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» он подрался со своим одноклубником Сергеем Пиняевым.