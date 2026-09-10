Логистика ВСУ «обнулена»: 142 района под ударом — Россия вскрыла главную артерию фронта Юлия ЧелкановаВС РФ нанесли массированный удар по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, складам БПЛА и пунктам дислокации ВСУ.
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