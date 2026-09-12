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Мбаппе о расизме парагвайского сенатора Амарильи: «В 2026 году на важных постах оказываются совершенно некомпетентные люди. У нас всегда будет энергия для борьбы с этим»

Нападающий « Реала » и сборной Франции  Килиан Мбаппе высказался о расистских замечаниях парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

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