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Эксгибиционисту из Балашихи отстрелили интимный орган. Раненого спасают медики

Эксгибиционисту из Балашихи отстрелили интимный орган. Раненого спасают медики

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по эксгибиционисту, который демонстрировал прохожим половой орган в Балашихе 11 мая.

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Комментарии
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Поля Русс
НУ ПОЧЕМУ...БУДЕТ ...С БОЛЬШОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ.... СТРЕЛКУ-РЕСПЕКТ
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1 час.
Людмила Михайловна
М-да... Не только уши.
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1 час.
Борис Леонтьев
Ну, будем надеяться, что никто из свидетелей его &quot;не видели&quot;, а полицейские и в этом случае проявят такое же &quot;рвение&quot;, какое они обычно проявляют к  нелегальным мигрантам &quot;по просьбам&quot; диаспор.
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44 мин.

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