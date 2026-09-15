Лавров не сомневается, что на Украине дело дойдет до мобилизации женщин

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Насильственная мобилизация на Украине скоро может дойти и до женщин, выразил уверенность министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
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