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ТАСС

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Лавров не сомневается, что на Украине дело дойдет до мобилизации женщин

Лавров не сомневается, что на Украине дело дойдет до мобилизации женщин

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Насильственная мобилизация на Украине скоро может дойти и до женщин, выразил уверенность министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

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