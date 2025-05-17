«Справедливость»: РПЦ официально выступила против налога на бездетность

Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что государство должно оказывать российским семьям больше поддержки, вместо применения давления в отношении бездетных .
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