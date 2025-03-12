Мод OptiScaler добавляет поддержку AMD FSR 4 в игры с поддержкой DLSS

Технология повышения разрешения изображения 4-го поколения FidelityFX Super Resolution от AMD с генерацией кадров - очень перспективная функция новейшей серии Radeon RX 9000, но пока ее официально поддерживает ограниченное число игр.
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