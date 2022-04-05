В Крыму поддержали инициативу об изъятии имущества у отдельной категории иностранцев

Крымские депутаты в ходе заочного голосования проголосовали за принятие поправок в Гражданский кодекс, согласно которым у иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России, в принудительном порядке будут изымать имущество.
Крымские депутаты в ходе заочного голосования проголосовали за принятие поправок в Гражданский кодекс, согласно которым у иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России, в принудительном порядке будут изымать имущество.
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