Пушилин заявил о продвижении ВС РФ к Доброполью с нескольких направлений

Российские войска продвигаются к Доброполью с нескольких направлений. Об этом сообщил ТАСС глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
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