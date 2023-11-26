Двойной трикотаж: как носить трикотаж поверх трикотажа, чтобы не выглядеть громоздко

Зима уже не за горами, и необходимость в теплой и уютной одежде становится очевидной. А что может быть лучше, чем особое сочетание комфорта и стиля, которое предлагает наш любимый трикотаж? Зима приносит холодную погоду, но трикотаж дарит нам тепло и уют, которые делают это время года волшебным.