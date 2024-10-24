В России разработали методику отбора специалистов для работы в Арктике

Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разработали методику отбора с помощью нейрокомпьютерного интерфейса специалистов для работы в Арктической зоне, сообщает пресс-служба вуза.
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