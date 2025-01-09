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Совладелец "Ростсельмаша" Бабкин сообщил о падении спроса на сельхозтехнику

Совладелец "Ростсельмаша" Бабкин сообщил о падении спроса на сельхозтехнику

Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш" в этом году снизит вливание средств в производство вдвое из-за падения спроса на свою продукцию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение совладельца компании Константина Бабкина.

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