Совладелец "Ростсельмаша" Бабкин сообщил о падении спроса на сельхозтехнику

Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш" в этом году снизит вливание средств в производство вдвое из-за падения спроса на свою продукцию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение совладельца компании Константина Бабкина.