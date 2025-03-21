Выход ролевой игры Wild Life ожидается с августа по декабрь 2026 года Студия Candy Valle...

Выход ролевой игры Wild Life ожидается с августа по декабрь 2026 годаСтудия Candy Valley Network, уже в течение многих лет трудящаяся над амбициозной RPG для взрослых Wild Life, поделилась важной новостью касательно своего проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)