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Искусство

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Стало известно о реакции в «КВН» на смерть Светланы Масляковой

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова. В эксклюзивном комментарии aif.

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