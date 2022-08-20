Часть мест захоронения советских воинов в Эстонии сочли «неподходящими»

Эстонские чиновники обратили внимание на 22 воинских захоронения времен СССР. Часть мест захоронения советских воинов-освободителей сочли «неподходящими».
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