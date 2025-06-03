Инспекторы по охране окружающей среды: "Использование монофиламентных сетей запрещено законом"

Инспекторы по охране окружающей среды Рышканского района совместно с представителями пограничного сектора «Куконештий-Ной» недавно провели совместную акцию по борьбе с браконьерством на озере Костешты-Стынка, реке Прут и реке Чухур.
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