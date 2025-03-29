Сводка на утро 29 марта! Брянское направление пришло в движение, У Демидовки горит колонна бронетехники

По данным разведки, украинские войска при содействии специалистов из Великобритании и с использованием французской спутниковой группировки нанесли удар американскими РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа».
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