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Аргументы и Факты

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ПВО била 199 украинских беспилотников за ночь на регионами РФ

Согласно данным, которые Министерство обороны РФ предоставило представителям прессы, за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны было ликвидировано 199 беспилотных воздушных судов Вооруженных сил Украины, действовавших в российском воздушном пространстве.

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