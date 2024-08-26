Ани Лорак заявила, что написала совместно с возлюбленным новую песню

Ани Лорак недавно посетила фестиваль «Новую волну — 2024», который проходил в «Сириусе». В интервью журналистам артистка поделилась новыми подробностями своих отношений с возлюбленным, инструктором по йоге Исааком Виджраку, и раскрыла секрет крепких отношений.