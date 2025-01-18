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Вратарь «Питтсбурга» Неделькович с голом, ассистом и 40 сэйвами, Джарвис с дублем и Глэсс с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня, в котором состоялись всего 2 матча.  Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Коди Глэсс с 2 (1+1) очками в матче с «Баффало» (5:2).

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