Отсидевшая за контрабанду наркотиков модель отдохнула в бикини на пляже

Отсидевшую за контрабанду наркотиков модель Макколлум засняли в бикини на пляже Британская модель Микаэлла Макколлум, которая отсидела 2,5 года в тюрьме Перу за контрабанду наркотиков, попала в объектив папарацци в откровенном образе.
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