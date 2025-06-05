Отсидевшая за контрабанду наркотиков модель отдохнула в бикини на пляже

Отсидевшую за контрабанду наркотиков модель Макколлум засняли в бикини на пляже Британская модель Микаэлла Макколлум, которая отсидела 2,5 года в тюрьме Перу за контрабанду наркотиков, попала в объектив папарацци в откровенном образе.