Под Смоленском хозяин земли захламил мусором больше половины гектара

Суд обязал смоленского землепользователя очистить от мусора 0,6 гектара Сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявили факт захламления отходами участка сельхозназначения, площадь которого превышает 6000 тысяч квадратных метров.
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