Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском хозяин земли захламил мусором больше половины гектара

Под Смоленском хозяин земли захламил мусором больше половины гектара

Суд обязал смоленского землепользователя очистить от мусора 0,6 гектара Сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявили факт захламления отходами участка сельхозназначения, площадь которого превышает 6000 тысяч квадратных метров.

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